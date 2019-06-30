Цимбалюк отримав лист Сущенка, написаний кілька місяців тому

Український журналіст, власний кореспондент агенції УНІАН в Росії Роман Цимбалюк отримав лист від ув’язненого в РФ власного кореспондента Укрінформу Романа Сущенка.

Про це Цимбалюк написав у Facebook.

«Отримав листа від Сущенка. Рома обрав тематичний конверт. Всередині багато іронії, жартів, спогадів та роздумів про майбутнє. Пишіть листи. Це так само приємно, як і отримувати відповідь. Таким різновидом листування зараз рідко користуються. Цей лист йшов до мене кілька місяців», - йдеться у дописі.

Фото: Роман Цимбалюк/ФБ

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Як відомо, у четвер, 27 червня, виповнилося рівно 1000 днів із дня незаконного затримання у РФ українського журналіста Сущенка.

Власного кореспондента Укрінформу у Франції Сущенка, порушуючи міжнародні правила, затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув із приватною поїздкою. 7 жовтня 2016 року йому висунули обвинувачення у "шпигунстві". У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. У ГУР Міноборони це спростували.

Московський суд 4 червня 2018 року засудив Сущенка до 12 років ув'язнення у колонії суворого режиму, 12 вересня Верховний суд РФ визнав це рішення законним. У листопаді Сущенка етапували в колонію № 11 у Кіровській області (місто Кірово-Чепецьк, село Утробіно), де він перебуває донині.

До звільнення Сущенка закликали Держдеп США, ЄС, Європарламент, ОБСЄ, ПАРЄ, у комітетах ООН, Сейм Польщі, МЗС Литви.