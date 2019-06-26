П’ята колона використовує суди як інструмент реваншу - Парубій

Скасування рішення Київської міської ради щодо перейменування проспектів Степана Бандери та Романа Шухевича – це черговий крок реваншу, який намагається проводити п’ята колона.

Про це 26 червня заявив журналістам у Трускавці на IV Форумі місцевого розвитку голова Верховної Ради України Андрій Парубій, передає кореспондент Укрінформу.

«Ми в Києві можемо їхати проспектом Бандери, вулицею Шухевича і паралельно в той час легендарний такий сумнозвісний Окружний суд прийняв рішення про відміну рішення Київської міської ради. Це черговий крок реваншу, який намагається проводити п’ята колона, яка сьогодні через усі списки, через усі колони іде у Верховну Раду України», - сказав Парубій. До цього він додав: «Я попереджав, що ми будемо давати дуже чіткий опір будь-яким спробам робити подібні дії».

Голова ВР також підкреслив, що це рішення суду суперечить закону про декомунізацію, і воно буде оскаржене. Крім того, Парубій зазначив, що на найближчому засіданні Київради депутати «повторно проголосують за проспект Бандери і вулицю Шухевича».

«Нажаль, ми бачимо, що реваншисти бачать судову систему, як механізм і інструмент реваншу. І ми зробимо всі необхідні дії, щоб надалі подібних рішень через судову систему не могли проходити», - підкреслив Парубій.

Як повідомляв Укрінформ, Окружний адміністративний суд Києва 25 червня скасував рішення Київської міської ради щодо перейменування проспектів Степана Бандери та Романа Шухевича в українській столиці.