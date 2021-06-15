Кубок Америки: Аргентина не зуміла обіграти Чилі

Лідером групи А став Парагвай.

В Бразилії триває 47-й розіграш футбольного Кубка Південної Америки (Копа Америка). В першому турі групі А збірні Аргентини і Чилі зіграли внічию 1:1, передає Укрінформ.

У Ріо-де-Жанейро аргентинці вийшли вперед на 33-й хвилині після голу Мессі. Збірна Чилі відігралась в другому таймі – Варгас першим встиг на добивання пенальті, який не реалізував Відаль.

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В іншому матчі групи А Парагвай переміг Болівію 3:1. Парагвайці поступалися 0:1 до 62-ї хвилини, але завдяки голам Ромеро (забив двічі) і Каку вони перемогли 3:1 і очолили групу.

Як повідомляв Укрінформ, Кубок Америки перенесли до Бразилії після того, як його не змогли організувати Аргентина і Колумбія.

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