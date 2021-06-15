«Атланта» і «Кліпперс» зрівняли серії з «Філадельфією» і «Ютою» в плей-офф НБА

У північноамериканській Національній баскетбольній асоціації (НБА) відбулися чергові поєдинки другого раунду плей-офф.

«Атланта Хокс» обіграла «Філадельфію Сіксерс» - 103:100 (20:28, 29:34, 31:20, 23:18) і зрівняла рахунок у серії до чотирьох перемог - 2:2, передає Укрінформ.

В іншому матчі ігрового дня «Лос-Анджелес Кліпперс» завдали поразки «Юті Джаз» - 118:104 (30:13, 38:31, 26:29, 24:31), також зрівнявши рахунок в серії - 2:2.

У ніч на 16 червня зустрінуться «Бруклін Нетс» і «Мілуокі Бакс» (рахунок у серії - 2:2).

Фото: nba.com.