Стрибуни у воду визначилися зі складом на Олімпіаду в Токіо

Чемпіонат України став головним у розподілі олімпійських ліцензій.

За підсумками чемпіонату, у якому брали участь біля 90 спортсменів з 9 областей країни, головна тренерка збірної України зі стрибків у воду Тамара Токмачова оголосила склад тих, хто готуватиметься до Олімпійських ігор в Токіо, повідомляє прес-служба федерації, передає Укрінформ.

«Склад збірної України - це Олексій Середа, Олег Сербін, Софія Лискун, Олег Колодій, Вікторія Кесарь, Анна Письменська. Запасним йде Кіріл Болюх. Остаточне рішення щодо складу команди на Олімпійські ігри в Токіо, буде прийнято під час засідання Виконкому Федерації зі стрибків у воду», – повідомила тренерка.

Зазначимо, що досвід дорослих олімпіад має лише чемпіонка Європи, капітан команди Анна Письменська, яка виступала на Іграх в Пекіні-2008 та Лондоні-2012 і була фіналісткою цих змагань.

Нагадаємо, що на сьогоднішній день у наших спортсменів є 6 підтверджених ліцензій – по одній у синхронних стрибках з вишки серед чоловіків, в індивідуальних стрибках з вишки серед жінок та чоловіків, на трампліні у чоловіків та дві – у стрибках з трампліну серед жінок. Наприкінці червня федерація очікує на ще одну ліцензію в індивідуальних стрибках з вишки серед чоловіків.

Фото: прес-служба федерації