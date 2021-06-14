Ярославський вклав у відновлення інфраструктури «Металіста» ₴163 мільйони

Сума фінансових вкладень Олександра Ярославського у відновлення клубної інфраструктури «Металіста» зросла до 163 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба клубу, передає Укрінформ.

"За минулі вихідні сума фінансових вкладень Олександра Ярославського у відновлення зруйнованої клубної інфраструктури збільшилася до 163 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, колишній президент «Металіста» Ярославський виділив 53 млн грн на відновлювальні роботи для 14 ігрових полів дитячої футбольної академії. За словами представника генерального підрядника ТОВ «Міленіум Спорт ЛТД» В'ячеслава Шеремета, вже проведений демонтаж великого поля ДЮФА «Металіст», що стало непридатним, і демонтовані освітлювальні прилади. Також зняті покриття на трьох мініполях і огорожі.

Крім того, Ярославський надасть 70 млн грн на реконструкцію західної і північної трибун стадіону.

«З урахуванням великої кількості проведених на стадіоні заходів і постійне зростання технічних вимог, модернізація систем стадіону була просто необхідна», — зазначив комерційний директор КП «ОСК« Металіст» Олександр Рогачевський.

Повідомляється, що вже розпочато демонтажні роботи у VIP-секторах і на північній трибуні.

«На трибуні VIP було демонтовано килимове покриття, освітлювальні прилади й інтернет-обладнання», — повідомив в.о. генерального директора КП «ОСК «Металіст» В'ячеслав Шевченко.

Крім того, ще 40 млн грн Ярославський спрямував на будівництво в Харкові магазинів клубної символіки Metalist Fanstore. Перший з них 1 липня запрацює на південній трибуні стадіону.

«Ремонт приміщення магазину у завершальній стадії, закуплено торгове обладнання та сучасна техніка. Також паралельно проводиться лінія клубної атрибутики, яка порадує різноманітністю уболівальників харківського «Металіста», — заявив керівник Metalist Fanstore Андрій Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, Ярославський був президентом «Металіста» з 2005 по 2012 рр. У 2016 році «Металіст» визнали банкрутом, і клуб припинив існування. У цьому ж році створили команду «Металіст 1925».

Фото: Пресслужба клубу