Стала відома суперниця Світоліної на турнірі WTA 500 у Берліні
Укрінформ
Росіянка Катерина Александрова буде суперницею першої «ракетки» України Еліни Світоліної на турнірі WTA 500 у Берліні із призовим фондом 565 тис 530 дол.
У першому колі Александрова (№34 WTA) обіграла свою співвітчизницю Анну Калинську (108) - 6:3, 6:2, передає Укрінформ.
Світоліна, яка посыдаэ шосту сходинку світового рейтингу, посіяна у Берліні поб другим номером і розпочне виступи з другого раунду.
Еліна виграла у Александрової усі три очні поєдинки.
Фото: j48tennis.net.