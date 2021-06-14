Українська поліція діалогу почала роботу на Євро-2020

Українська поліція діалогу з 13 червня розпочала роботу на Чемпіонаті Європи з футболу 2020 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Національна поліція України.

До складу делегації увійшли поліцейські діалогу з Дніпра, Львова, Чернігова та Києва.

“Завдання українських поліцейських – надавати допомогу громадянам України, які вирушають за кордон уболівати за національну збірну України з футболу, налагоджувати комунікацію та співпрацювати з іноземними колегами, а також – обмінюватися досвідом під час таких масових футбольних заходів. Українська поліцейська делегація вже відпрацювала матч у Нідерландах і завтра вирушає до Румунії”, - ідеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні у поліції діалогу працюють 1100 перемовників. Реформування системи МВС відбувається згідно з європейськими стандартами.

Фото: www.npu.gov.ua