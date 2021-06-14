«Бились до кінця»: соцмережі підтримали збірну після драматичного програшу Нідерландам

«Бились до кінця»: соцмережі підтримали збірну після драматичного програшу Нідерландам

Огляд
Укрінформ
Збірна України мінімально поступилася Нідерландам у матчі футбольного Євро-2020 й отримала колосальну підтримку у соцмережах.

Збірна України з футболу провела стартовий поєдинок на XVI чемпіонаті Європи.

Підопічні Андрія Шевченка на «Йоган Кройф Арені» в Амстердамі відіграли два м'ячі, проте у підсумку програли національній команді Нідерландів - 2:3.

 

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-