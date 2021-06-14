«Бились до кінця»: соцмережі підтримали збірну після драматичного програшу Нідерландам

Емоційний початок. Дуже сильна гра. Хлопці дійсно боролися до останньої секунди. Кожен українець був з Вами сьогодні і буде й далі. А далі – важливі дві гри і ПЕРЕМОГА! Бо те, що у Вас написано на формі, не затерти й не прибрати! Бо це – про Україну! Бо це сьогодні – про Вас. pic.twitter.com/Sp7w2k75iG