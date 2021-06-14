«Бились до кінця»: соцмережі підтримали збірну після драматичного програшу Нідерландам
Збірна України з футболу провела стартовий поєдинок на XVI чемпіонаті Європи.
Підопічні Андрія Шевченка на «Йоган Кройф Арені» в Амстердамі відіграли два м'ячі, проте у підсумку програли національній команді Нідерландів - 2:3.
Емоційний початок. Дуже сильна гра. Хлопці дійсно боролися до останньої секунди. Кожен українець був з Вами сьогодні і буде й далі. А далі – важливі дві гри і ПЕРЕМОГА! Бо те, що у Вас написано на формі, не затерти й не прибрати! Бо це – про Україну! Бо це сьогодні – про Вас. pic.twitter.com/Sp7w2k75iG— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 13, 2021
Збірна України гідно програла Нідерландам.— Замполіт гістапо (@ZampolitGistapo) June 14, 2021
🇳🇱 3:2 🇺🇦
Доречі, гол Ярмоленка у ворота Нідерландів претендує на звання Гола туру: https://t.co/nfHq2OeSXM pic.twitter.com/69QCP7qiYZ
Доброго ранку, Україно 💙💛— МВС України (@MVS_UA) June 14, 2021
Вболівали вчора? Ми так!
Наша збірна показала блискучу гру! Пишаємось хлопцями і тренером!
Хоч рахунок і не на нашу користь, але Україну тепер точно не будуть плутати з якоюсь іншою країною!
Всім гарного дня! Слава Україні та її героям! pic.twitter.com/kzNHY1fydA