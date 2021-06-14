В Бразилії стартував Кубок Америки
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Укрінформ
Господарі розпочали турнір з перемоги над Венесуелою.
В Бразилії стартував 47-й розіграш футбольного Кубка Південної Америки (Копа Америка). У матчі-відкритті збірна Бразилії обіграла Венесуелу 3:0, передає Укрінформ.
У місті Бразилія господарі турніру впевнено перемогли Венесуелу (3:0). Голи забили: Маркіньйос, Неймар і Габріель Барбоза.
В іншому матчі групи B Колумбія обіграла Еквадор (1:0). Переможний гол в активі Едвіна Кардони.
Завтра відбудуться два матчі групи A: Аргентина зіграє з Чилі, а Парагвай зустрінеться з Болівією.
Фото: Getty Images