В Бразилії стартував Кубок Америки

В Бразилії стартував Кубок Америки

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Укрінформ
Господарі розпочали турнір з перемоги над Венесуелою.

В Бразилії стартував 47-й розіграш футбольного Кубка Південної Америки (Копа Америка). У матчі-відкритті збірна Бразилії обіграла Венесуелу 3:0, передає Укрінформ.

У місті Бразилія господарі турніру впевнено перемогли Венесуелу (3:0). Голи забили: Маркіньйос, Неймар і Габріель Барбоза.

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В іншому матчі групи B Колумбія обіграла Еквадор (1:0). Переможний гол в активі Едвіна Кардони.

Завтра відбудуться два матчі групи A: Аргентина зіграє з Чилі, а Парагвай зустрінеться з Болівією.

Фото: Getty Images

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