«Фінікс» виграв серію у «Денвера» і вийшов до півфіналу плей-офф НБА
Відео
Укрінформ
У північноамериканській Національній баскетбольній асоціації (НБА) відбулися чергові поєдинки другого раунду плей-офф.
«Фінікс Санс» з рахунком 125:118 (28:22, 35:33, 33:28, 29:35) переміг на виїзді «Денвер Наггетс», вигравши серію - 4:0, передає Укрінформ.
В іншому матчі ігрового дня «Мілуокі Бакс» завдав поразки «Брукліну Нетс» - 107:96 (23: 26,30: 22,28: 21,26: 27) і зрівняв рахунок в серії - 2:2.
У ніч на 15 червня зустрінуться «Атланта Хокс» - «Філадельфія Сіксерс» (рахунок у серії - 1:2), «Лос-Анджелес Кліпперс» - «Юта Джаз» (1:2).
Фото: nba.com.