Австрія перемогла Північну Македонію на Євро-2020

Горан Пандєв забив перший м’яч Північної Македонії в історії чемпіонатів Європи.

Збірна Австрії перемогла Північну Македонію (3:1) у групі С фінальної стадії чемпіонату Європи з футболу, передає Укрінформ.

На Національному стадіоні в Бухаресті суперники обмінялися голами в першому таймі. На 18-й хвилині відзначився австрійський захисник Штефан Лайнер. А через десять хвилин рахунок зрівняв лідер македонців 37-річний нападник Горан Пандєв.

Переможний м’яч Австрія забила на 78-й хвилині – він в активі нападника Міхаеля Грегорича. А закріпив успіх австрійців гол нападника Марко Арнаутовича. 3:1 – Австрія на деякий час очолює групу С.

В іншому матчі групи С в Амстердамі сьогодні зустрінуться збірні Нідерландів та України. Зустріч стартує о 22:00 на «Йоган Кройф Арені» в Амстердамі.

Для українців це третя фінальна стадія чемпіонату Європи поспіль та загалом, Нідерланди виступають на Євро удесяте. В 1988-му році «помаранчеві» стали чемпіонами континенту.

До плей-офф Євро-2020 вийдуть перші дві команди кожної групи, а також чотири найкращі збірні серед тих, які посядуть треті місця у своїх квартетах.

Фото: Getty Images