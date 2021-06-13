Джокович став дворазовим переможцем Ролан Гаррос

Перемогою першої «ракетки» світу 34-річного серба Новака Джоковича завершився в Парижі 120-й Відкритий чемпіонат Франції з тенісу (Ролан Гаррос) із загальним призовим фондом - €34,367 млн.

У вирішальному поєдинку другого в сезоні турніру серії Grand Slam Джокович здобув вольову перемогу над посіяним під 5-м номером Стефаносом Ціціпасом з Греції з рахунком 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:2, 6:4, повідомляє Укрінформ.

Матч тривав понад чотири години.

Джокович провів свій 30-й фінал на турнірах серії Grand Slam, вигравши свій 20-й титул і другий - на Ролан Гаррос.

22-річний Стефанос Ціціпас вперше в кар'єрі зіграв у фіналі турніру Grand Slam.

Фото: Getty Images.