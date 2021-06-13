Козлова зачохлила ракетку у фіналі відбору турніру WTA в Бірмінгемі

Українська тенісистка Катерина Козлова у напруженій боротьбі програла фінальний матч кваліфікації турнірі WTA 250 у Бірмінгемі (Велика Британія) із призовим фондом 235 тис 238 дол.

Катерина (№159 WTA) у трьох сетах поступилася в суботу Коко Вандевеге зі США (224) - 4:6, 7:6 (7:1), 4:6, передає Укрінформ.

Тенісистки провели на корті 2 години 16 хвилин.

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Як повідомляв Укрінформ, в основній сітці цих змагань виступить українка Марта Костюк. У першому колі киянка, яка посідає 81-е місце рейтингу WTA, зустрінеться з американкою Медісон Бренгл (84).

На фото: Катерина Козлова/nytimes.com.