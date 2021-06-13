Марта Костюк виступить в основній сітці турніру WTA 250 у Бірмінгемі

Українська тенісистка Марта Костюк розпочинає виступи на трав'яній серії турнірів.

У першому колі змагань WTA 250 у Бірмінгемі (Велика Британія) киянка, яка посідає 81-е місце у рейтингу WTA, зустрінеться з американкою Медісон Бренгл (№ 84), передає Укрінформ.

У ці хвилини фінальний матч матч кваліфікації Viking Classic Birmingham проводить інша українка - Катерина Козлова (159). Її суперниця - Коко Вандевеге зі США (224).

Призовий фонд змагань у Бірмінгемі становить 235 тис 238 дол.

Фото: j48tennis.net.