Українка Серьогіна здобула олімпійську ліцензію з карате

В Парижі триває олімпійський кваліфікаційний турнір.

Українська каратистка Аніта Серьогіна (вагова категорія до 61 кг) отримала право представляти Україну на Олімпійських іграх 2020 в Токіо, передає Укрінформ.

На кваліфікаційному турнірі в Парижі Аніта здобула дві перемоги і звела одну сутичку в нічию. У підсумку вона посіла друге місце і отримала олімпійську ліцензію.

Як повідомляв Укрінформ, збірна України з карате посіла шосте місце в загальнокомандному медальному заліку на чемпіонаті Європи в Хорватії.