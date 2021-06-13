За словами Андрія Шевченка, 23-річний півзахисник не готовий до матчу через травму.

Півзахисник збірної України Віктор Циганков не зіграє проти Нідерландів в матчі першого туру Євро-2020, передає Укрінформ.

Головний тренер нашої збірної Андрій Шевченко сказав телеканалу «Футбол», що не ризикуватиме здоров'ям Циганкова, який провів лише перше тренування в загальній групі після пошкодження.

Читайте також: Циганков повернувся в загальну групу і поїде на матч з Нідерландами

Циганков через пошкодження пахового м'язу пропустив спаринги збірної України проти Північної Ірландії (1:0) і Кіпру (4:0).

Як повідомляв Укрінформ, Україна стартує на Євро-2020 матчем проти Нідерландів, в неділю, 13 червня. Початок матчу в Амстердамі - о 22:00 за київським часом.

Фото: Getty Images