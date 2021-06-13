«Кліпперс» обіграли «Юту» і скоротили відставання в серії плей-офф НБА

У північноамериканській Національній баскетбольній асоціації (НБА) відбувся черговий поєдинок другого раунду плей-офф.

«Лос-Анджелес Кліпперс» на своєму майданчику завдали поразки «Юті Джаз» - 132:106 (27:23, 37:26, 30:34, 38:23) і скоротили відставання в серії до чотирьох перемог - 1:2, передає Укрінформ.

У ніч на 14 червня зустрінуться «Мілуокі Бакс» і «Бруклін Нетс» (рахунок у серії - 1:2), «Денвер Наггетс» і «Фінікс Санс» (0:3).

Фото: nba.com.