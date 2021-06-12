Зінченко: зіграю там, де мене бачить головний тренер

Завтра Україна битиметься з Нідерландами.

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко поділився очікуваннями від стартового матчу на Євро-2020 проти Нідерландів, повідомляє УАФ, передає Укрінформ.

Хавбек з нетерпінням чекає завтрашнього матчу і готовий зіграти на будь-якій позиції, де скаже головний тренер.

«Де зіграю би завтра? Я б, напевно, допоміг команді і зіграв там, де мене бачить головний тренер. Вважаю, що будь-який футболіст, який знаходиться зараз в розташуванні збірної, повинен допомогти всім, чим зможе, щоб добути потрібний результат, оскільки ми граємо не тільки за себе і свої сім'ї, але і за країну. Кожен футболіст, навіть той, який буде не тільки на заміні, а й на трибунах, повинен допомогти тією же підтримкою, словами якимись потрібними, порадами, енергетикою, тому що ми - єдине ціле», - сказав Олександр Зінченко.

«Після фіналу Ліги чемпіонів, напевно, були найскладніші дні в моїй футбольній кар'єрі. Але з гордістю можу сказати, що ми провели дуже хороший сезон. Але я знову хочу пережити ці емоції, знову хочу бути там, тому що це найкраще, що може бути в житті спортсмена. І такі турніри, як чемпіонат Європи, теж до цього прирівнюються. Тому що в один день, коли ти закінчиш кар'єру, будеш сидіти біля телевізора, дивлячись такі турніри, і згадувати: «Так, я був там, і наскільки ж це здорово». Тому з нетерпінням чекаю завтрашню гру і хочу відчути ці емоції знову», - додав Олександр Зінченко.

Нагадаємо, завтрашнім матчем проти Нідерландів збірна України відкриє для себе чемпіонат Європи-2020. Початок матчу в Амстердамі - о 22:00 за київським часом.

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