Завершився чемпіонат України з футболу серед клубів Першої ліги
Переможець першості рівненський «Верес» у Горішніх Плавнях обіграв «Гірник-Спорт» - 2:1, передає Укрінформ.
М'ячі забили: Назарій Богомаз (90+1 хвилина) - у господарів: Валерій Кучеров (29) та Віталій Дахновський (77) - у складі переможців.
Резулььати інших поєдинків туру :
«Агробізнес» (Волочиськ) - «Миколаїв» - 1:1
«Кристал» (Херсон) - «Нива» (Тернопіль) - 1:1
«Металіст 1925» - «ВПК-Агро» (Шевченківка) - 1:2
«Альянс» (Липова Долина) - «Кремінь» (Кременчук) - 1:1
«Волинь» (Луцьк) - «Чорноморець» (Одеса) - 1:2
«Авангард» (Краматорськ) - «Прикарпаття» (Івано-Франківськ) - 3:1
«Полісся» (Житомир) - «Оболонь» (Київ) - 1:2.
Підсумкова таблиця: «Верес», - 68 очок, «Чорноморець» - 61, «Металіст 1925» - 56, «Миколаїв» - 53, «Агробізнес» - 52, «Альянс» - 51, «Волинь» - 46, «Оболонь» - 43, «Гірник-Спорт» - 38, «ВПК-Агро» - 37, «Полісся» - 35, «Авангард» - 32, «Нива» - 31, «Прикарпаття» - 30, «Кремінь» - 24, «Кристал» - 13.
Право виступати у вищому дивізіоні українського футболу - Прем'єр-лізі, окрім «Вереса», здобули «Чорноморець» та «Металіст 1925». До Другої ліги опустилися «Кремінь» і «Кристал».
Фото: pfl.ua.