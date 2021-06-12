Чешка Крейчикова виграла Ролан Гаррос-2021

25-річна тенісистка з Чехії Барбора Крейчикова стала переможницею другого в сезоні турніру серії Grand Slam - Відкритого чемпіонату Франції із призовим фондом €34,367 млн.

У фіналі Крейчикова (33-й номер світового рейтингу) обіграла 29-річну росіянку Анастасію Павлюченкову (№32) - 6:1, 2:6, 6:4, передає Укрінформ.

Матч тривав 1 годину 58 хвилин.

Крейчикова вперше виграла турнір серії Grand Slam в одиночному розряды. В активі чешки два парних титули (Ролан Гаррос-2018, Вімблдон-2018) і три - в міксті (Australian Open в 2019-21 роках).

Як повідомлялося, у третьому колі Крейчикова взяла гору над посіяною в Парижі під 5-м номером першою «ракеткою» України Еліною Світоліною (6:3, 6:2).

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Відкритий чемпіонат Франції завершиться 13 червня чоловічим фіналом Новак Джокович (Сербія) - Стефанос Ціціпас (Греція).

Фото: Getty Images.