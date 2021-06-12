Ілля Марченко переміг на старті відбору турніру ATP 500 у Лондоні

Перша «ракетка» України Ілля Марченко провів у суботу півфінальний відбірковий матч за право зіграти в основній сітці турніру ATP 500 у Лондоні із призовим фондом 1 млн 290 тис 135 євро.

Український тенісист (№161 АТР) обіграв бельгійця Рубена Бемельманса (201) - 6:3, 1:6, 6:2, передає Укрінформ. Гра тривала 1 годину 43 хвилини. Читайте також: Самофалов поступився у парному фіналі юніорського «Ролан Гаррос» У фіналі кваліфікації суперником Марченка буде Джеймс Ворд (Велика Британія, 329). Фото: btu.org.