Самофалов поступився у парному фіналі юніорського «Ролан Гаррос»

Український тенісист Герман Самофалов та бельгієць Мартін Кац не змогли обіграти четвертий сіяний французький тандем Артюр Філь/Джовані Мпечі Перрікар у титульному матчі парної сітки Відкритого чемпіонату Франції серед юніорів.

Зустріч у Парижі завершилася у суботу з рахунком 5:7, 2:6, передає Укрінформ. Тенісисти провели на корті 1 годину 5 хвилин. Читайте також: Молчанов виграв парний титул на турнірі ATP Challenger Tour у Братиславі Як передавав Укрінформ, у півфіналі французи перемогли дует В'ячеслав Белінський (Україна)/Петр Нестеров (Болгарія) - 6:4, 7:6 (8:6). На фото: Герман Самофалов/fft.fr.