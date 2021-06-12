Самофалов поступився у парному фіналі юніорського «Ролан Гаррос»

Самофалов поступився у парному фіналі юніорського «Ролан Гаррос»

Укрінформ
Український тенісист Герман Самофалов та бельгієць Мартін Кац не змогли обіграти четвертий сіяний французький тандем Артюр Філь/Джовані Мпечі Перрікар у титульному матчі парної сітки Відкритого чемпіонату Франції серед юніорів.

Зустріч у Парижі завершилася у суботу з рахунком 5:7, 2:6, передає Укрінформ.

Тенісисти провели на корті 1 годину 5 хвилин.

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Як передавав Укрінформ, у півфіналі французи перемогли дует  В'ячеслав Белінський (Україна)/Петр Нестеров (Болгарія) - 6:4, 7:6 (8:6).

На фото: Герман Самофалов/fft.fr.

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