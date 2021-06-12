Молчанов виграв парний титул на турнірі ATP Challenger Tour у Братиславі

Український тенісист Денис Молчанов став переможцем змагань пар на турнірі ATP Challenger Tour у Братиславі (Словаччина) із призовим фондом 66 тис 640 євро.

У суботу Денис разом з Олександром Недовєсовим з Казахстану переміг дует Сандер Арендс (Нідерланди)/Луїс Давид Мартінес (Венесуела) - 7:6 (7:5), 6:1, передає Укрінформ.

Суперники провели на корті 1 годину 7 хвилин.

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Молчанов і Недовєсов нинішнього сезону мають на "челленджерах" вже чотири спільні парні титули. Раніше тенісисти двічі перемагали в Анталії (Туреччина) та одного разу - в Нур-Султані (Казахстан).

Фото: btu.org.ua.