Катерина Козлова перемогла на старті відбору турніру WTA у Бірмінгемі

Катерина Козлова перемогла на старті відбору турніру WTA у Бірмінгемі

Укрінформ
Українська тенісистка Катерина Козлова продовжить боротьбу за місце в основній сітці на турнірі WTA 250 у Бірмінгемі (Велика Британія) із призовим фондом 235 тис 238 дол.

У півфіналі кваліфікації Катерина (№159 WTA) упевнено обіграла володарку wild card Емілі Веблі-Сміт (473) з Великої Британії - 6:2, 6:0, передає Укрінформ.

Тенісистки провели на корті 1 годину 2 хвилини.

Читайте також: Ілля Марченко стартує у кваліфікації турніру ATP 500 в Лондоні

У фіналі кваліфікації Козлова зустрінеться з Коко Вандевеге зі США (224).

Фото: j48tennis.net.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-