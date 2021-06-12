Катерина Козлова перемогла на старті відбору турніру WTA у Бірмінгемі
Укрінформ
Українська тенісистка Катерина Козлова продовжить боротьбу за місце в основній сітці на турнірі WTA 250 у Бірмінгемі (Велика Британія) із призовим фондом 235 тис 238 дол.
У півфіналі кваліфікації Катерина (№159 WTA) упевнено обіграла володарку wild card Емілі Веблі-Сміт (473) з Великої Британії - 6:2, 6:0, передає Укрінформ.
Тенісистки провели на корті 1 годину 2 хвилини.
У фіналі кваліфікації Козлова зустрінеться з Коко Вандевеге зі США (224).
Фото: j48tennis.net.