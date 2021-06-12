Павелко: Компроміс із рішенням УЄФА - це наша перемога

Президент УАФ Андрій Павелко у програмі «Великий футбол» на телеканалі «Футбол 1» прокоментував ситуацію із формою збірної України на Євро-2020.

Керманич українського футболу зазначив, що досягнутий компроміс з рішенням УЄФА - це «перемога» нашого футболу, повідомляє Footballua.tv.

Андрій Павелко: «Ми бачимо наскільки це важливе питання для убоівальників. Вони розуміють, що коли не буде врегульовано саме цей момент, може статися все, аж до зняття команди з Євро-2020. Ми мали знайти компроміс із рішенням УЄФА. Ми наполягали на тому, що за півроку до цього з'ясували всі наші гасла, всі наші написи. Вони були узгоджені за всіма правилами УЄФА. Неможливо сказати, що ми зробили помилку. Я упевнений, що це наша перемога, перша перемога. Підсумок переговорів із УЄФА, і вони це підтвердили, що це тепер назавжди приймається як позиція України. Це вже наша емблема, яка працюватиме на століття. Я упевнений, що заради цього варто було починати, для того, щоб через багато-багато років ми завжди пишалися тим, що наші збірні, наші футболісти грають і відчувають енергетику уболівальників нашої країни. "Слава Україні!" - "Героям слава!"

Як повідомляв Укрінформ, 6 червня була представлена ​​нова форма збірної України з футболу, на якій зображена карта України та написи "Слава Україні" та "Героям слава!"

Депутати Держдуми РФ закликали заборонити використання цієї форми на Євро-2020.

Пізніше в УЄФА повідомили, що форма розроблялася відповідно до вимог організації і без будь-яких порушень.

10 червня ЗМІ повідомили, що в УЄФА вирішили прибрати з форми української збірної для чемпіонату Європи напис "Героям слава!"

11 червня виконком Української асоціації футболу затвердив офіційний футбольний статус гасел федерації «Слава Україні!» і «Героям слава!» Того ж дня президент УАФ Андрій Павелко повідомив, що в УЄФА погодились взяти до відома це рішення виконкому УАФ і попросили час на додаткове вивчення цього питання після закінчення Євро-2020.

За словами Павелка, під час переговорів з УЄФА домовилися, що на період проведення матчів турніру до раніше затвердженого дизайну форми буде додано ще один елемент - велика емблема національних збірних з картою України, Тризубом і ще одним написом «Слава Україні!»

Слоган «Героям слава!» замість коміра буде розміщений за картою України в центрі зразка єдиної країни.

Фото: facebook.com/andriy.pavelko.