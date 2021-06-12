НБА: «Філадельфія» вийшла вперед у серії з «Атлантою»

У північноамериканській Національній баскетбольній асоціації (НБА) відбулися чергові поєдинки другого раунду плей-офф.

«Філадельфія Сіксерс» на виїзді обіграла «Атланту Хокс» - 127:111 (28:20, 33:36, 34:19, 32:36) і вийшла вперед у серії - 2:1, передає Укрінформ.

В іншому матчі ігрового дня «Денвер Наггетс» програв «Фінікс Санс» - 102:116 (27: 37,28: 22,21: 31,26: 26). Рахунок в серії - 0:3.

У ніч на 13 червня зустрінуться «Лос-Анджелес Кліпперс» і «Юта Джаз» (серія - 0:2).

Фото: nba.com.