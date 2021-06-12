Джокович переміг Надаля і зіграє у фіналі Ролан Гаррос

Визначився другий учасник фіналу турніру серії Grand Slam - Відкритого чемпіонату Франції з тенісу (Ролан Гаррос) з призовим фондом €34,367 млн, який проходить в Парижі.

Перша «ракетка» світу серб Новак Джокович здобув вольову перемогу над чинним володарем титулу 13-разовим переможцем Ролан Гаррос іспанцем Рафаелем Надалем, передає Укрінформ. Зустріч тривала 4 години 12 хвилин і завершилася з рахунком 3:6, 6:3, 7:6 (7:4), 6:2 на користь сербського тенісиста. Читайте також: Грек Ціціпас вперше вийшов у фінал Ролан Гаррос У фіналі Відкритого чемпіонату Франції 13 червня суперником Джоковича стане грек Стефанос Ціціпас. Фото: Getty Images.