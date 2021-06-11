Грек Ціціпас вперше вийшов у фінал Ролан Гаррос
Укрінформ
Визначився перший учасник фіналу другого в сезоні турніру серії Grand Slam - Відкритого чемпіонату Франції з тенісу (Ролан Гаррос) з призовим фондом €34,367 млн, який проходить в Парижі.
Грек Стефанос Ціціпас вперше вийшов у фінал Grand Slam, обігравши в п'ятисетовому півфінальному протистоянні Олександра Звєрєва з Німеччини - 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 6:3, передає Укрінформ.
Другим фіналістом стане переможець зустрічі між першою «ракеткою» світу сербом Новаком Джоковичем і чинним володарем титулу 13-разовим переможцем Ролан Гаррос іспанцем Рафаелем Надалем.
Фінал Відкритого чемпіонату Франції в чоловічому одиночному розряді відбудеться 13 червня.
Фото: Getty Images.