Кіченок і Ніномія без боротьби вийшли у фінал турніру WTA в Ноттінгемі

Українсько-японський тенісний дует Людмила Кіченок/Макото Ніномія буде представлений в фіналі турніру WTA 250 у Ноттінгемі (Велика Британія) із призовим фондом 235 тис 238 дол

Суперниці Кіченок і Ніномії Йоганна Конта з Великобританії та Донна Векич з Хорватії не вийшли на матч, передає Укрінформ. Читайте також: Три українські тенісистки увійшли в заявку парного турніру на Вімблдоні Суперниці українсько-японського дуету по фіналу стануть відомі за підсумками матчу Анкіта Райна (Індія)/Юлія Вахачик (Німеччина) - Сторм Сандерс (Австралія)/Керолайн Доулхайд (США). Фото: btu.org.