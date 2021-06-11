Беседін: Проти будь-якого суперника Україна гратиме лише на перемогу

11 червня в Українському медіацентрі в Бухаресті відбулася чергова пресконференція гравців національної футбольної збірної. Зі ЗМІ спілкувалися Артем Беседін та Роман Безус.

Як повідомляє пресслужба УАФ, нападник «Динамо» Беседін, зокрема, зазначив, що проти будь якого суперника українці гратимуть на Євро-2020 лише на перемогу, передає Укрінформ.

«Наша команда тренується, наполегливо готується до стартової гри проти Нідерландів. Ми провели дуже хорошу роботу, а тренерський штаб доніс до кожного гравця, що він має робити на полі. Кожен відмінно розуміє свої ігрові функції. Виходити й грати на нічию з Нідерландами - це неправильно. У нас дуже високі амбіції, і ми хочемо пройти якнайдалі. Збірна України проти будь-якого суперника буде грати тільки на перемогу», - заявив форвард.

Хавбек бельгійського «Гента» Безус, у свою чергу, зазначив, що наша команда намагатиметься показати свою гру.

«Звичайно, ми готуємося до зустрічі з дуже сильним суперником. Але насамперед ми намагатимемося грати у свою гру, незалежно від того, який стиль сповідує збірна Нідерландів. Так, ця велика команда. Ми посилено готуємося до зустрічі з нею та сподіваємося перемогти», - сказав Безус.

Як повідомляв Укрінформ, стартова для України гра Євро-2020 проти Нідерландів розпочнеться 13 червня в Амстердамі о 22.00. Матч покажуть телеканали «Футбол 1» та «Україна».

На фото: Артем Беседін/uaf.ua.