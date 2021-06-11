Беседін: Проти будь-якого суперника Україна гратиме лише на перемогу
Як повідомляє пресслужба УАФ, нападник «Динамо» Беседін, зокрема, зазначив, що проти будь якого суперника українці гратимуть на Євро-2020 лише на перемогу, передає Укрінформ.
«Наша команда тренується, наполегливо готується до стартової гри проти Нідерландів. Ми провели дуже хорошу роботу, а тренерський штаб доніс до кожного гравця, що він має робити на полі. Кожен відмінно розуміє свої ігрові функції. Виходити й грати на нічию з Нідерландами - це неправильно. У нас дуже високі амбіції, і ми хочемо пройти якнайдалі. Збірна України проти будь-якого суперника буде грати тільки на перемогу», - заявив форвард.
Хавбек бельгійського «Гента» Безус, у свою чергу, зазначив, що наша команда намагатиметься показати свою гру.
«Звичайно, ми готуємося до зустрічі з дуже сильним суперником. Але насамперед ми намагатимемося грати у свою гру, незалежно від того, який стиль сповідує збірна Нідерландів. Так, ця велика команда. Ми посилено готуємося до зустрічі з нею та сподіваємося перемогти», - сказав Безус.
Як повідомляв Укрінформ, стартова для України гра Євро-2020 проти Нідерландів розпочнеться 13 червня в Амстердамі о 22.00. Матч покажуть телеканали «Футбол 1» та «Україна».
На фото: Артем Беседін/uaf.ua.