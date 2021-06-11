Організатори фан-зони у Львовів обіцяють безкоштовне пиво за кожен гол Бельгії у ворота Росії

Організатори фан-зони у Львовів обіцяють безкоштовне пиво за кожен гол Бельгії у ворота Росії

Укрінформ
Під час Євро-2020 постійні фан-зони працюватимуть у Києві, Львові, Дніпрі, Чернігові та ще кількох містах України.

Організатори Lviv Fan Festival обіцяють безкоштовно роздавати по 100 келихів пива за кожен гол збірної Бельгії в ворота Росії в матчі Євро-2020, передає Укрінформ.

Матч групового етапу Євро-2020 Росія - Бельгія відбудеться завтра, 12 червня. Початок - о 22:00.

Вартість квитків у львівську фан-зону - від 50 гривень.

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Як повідомляв Укрінформ, 11 червня стартує чемпіонат Європи з футболу. В матчі-відкритті збірна Італії прийматиме в Римі Туреччину. Початок – о 22:00.

Фото: lvivfanfestival

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