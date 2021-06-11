Організатори фан-зони у Львовів обіцяють безкоштовне пиво за кожен гол Бельгії у ворота Росії

Під час Євро-2020 постійні фан-зони працюватимуть у Києві, Львові, Дніпрі, Чернігові та ще кількох містах України.

Організатори Lviv Fan Festival обіцяють безкоштовно роздавати по 100 келихів пива за кожен гол збірної Бельгії в ворота Росії в матчі Євро-2020, передає Укрінформ. Матч групового етапу Євро-2020 Росія - Бельгія відбудеться завтра, 12 червня. Початок - о 22:00. Вартість квитків у львівську фан-зону - від 50 гривень. Читайте також: Старт Євро-2020: де в Києві дивитися матчі збірної України Як повідомляв Укрінформ, 11 червня стартує чемпіонат Європи з футболу. В матчі-відкритті збірна Італії прийматиме в Римі Туреччину. Початок – о 22:00. Фото: lvivfanfestival