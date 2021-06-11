Укрпошта випустила марку до Євро-2020

АТ «Укрпошта» 11 червня вводить в обіг поштову марку UEFA EURO 2020, вона приурочена до проведення Чемпіонату Європи з футболу, який через пандемію COVID-19 відтермінували на рік і проводять із 11 червня по 11 липня 2021 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Укрпошти.

Марка буде випущена тиражем 140 тисяч примірників та номіналом F (еквівалент 17 грн).

На марці зображені основні елементи концепції візуального дизайну UEFA EURO 2020 ТМ: міст - універсальний символ зв'язку, вболівальників та офіційний Кубок Анрі Делоне.

Спецпогашення марки штемпелем «Перший день» проходитиме 11 червня у головпоштамті Києва.

Раніше Укрпошта ввела в обіг 29 поштових марок та блоків на футбольну тематику. Зокрема, вони були присвячені українському футболу, ювілеям FIFA, UEFA, Чемпіонату світу FIFA World CUP 2006, UEFA EURO 2012 ТМ, проведенню UEFA Champions League Final Kyiv 2018.

У 2020 році чемпіонат Європи УЄФА відсвяткував своє 60-річчя, і на честь цієї дати було вирішено провести турнір в 11 містах 11 європейських країн. Лондонський стадіон «Уемблі» має честь приймати півфінали та фінал UEFA EURO 2020 ТМ 11 липня 2021 року.