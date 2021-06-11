«Мілуокі» переміг «Бруклін» і скоротив відставання в серії плей-офф НБА

У північноамериканській Національній баскетбольній асоціації (НБА) відбулися чергові поєдинки плей-офф розіграшу.

«Мілуокі Бакс» здобув перемогу над «Бруклін Нетс» - 86:83 (30:11, 15:31, 22:23 19:18) і скоротив відставання в серії - 1:2, передає Укрінформ.

В іншому матчі ігрового дня «Юта Джаз» обіграла «Лос-Анджелес Кліпперс» - 117:111 (30: 29,36: 24,27: 33,24: 25). Рахунок в серії - 2:0.

У ніч на 12 червня зустрінуться «Атланта Хокс» і «Філадельфія Сіксерс» (рахунок у серії - 1:1), «Денвер Наггетс» і «Фінікс Санс» (0:2).

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