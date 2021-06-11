НХЛ: «Вегас» обіграв «Колорадо» і вийшов у третій раунд Кубка Стенлі
Відео
Укрінформ
У північноамериканській Національній хокейній лізі (НХЛ) відбувся черговий поєдинок плей-офф Кубка Стенлі.
«Вегас Голден Найтс» переміг «Колорадо Евеланш» в шостому матчі другого раунду плей-офф НХЛ - 6:3 (2:1, 2:2, 2:0) і виграв серію - 4:2, передає Укрінформ.
Наступним суперником «Вегаса» буде «Монреаль Канадієнс».
Другу путівку у фінал Кубка Стенлі розіграють «Тампа-Бей Лайтнінг» і «Нью-Йорк Айлендерс».
Фото: Twitter.