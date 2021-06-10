Дезіре Кравчик і Джо Солсбері - чемпіони «Ролан Гаррос» у міксті
Укрінформ
Американка Дезіре Кравчик та британець Джо Солсбері стали чемпіонами Відкритого чемпіонату Франції з тенісу у змаганнях змішаних пар.
У четвер американсько-британський дует переміг у фіналі представників Росії Олену Весніну і Аслана Карацева - 2:6, 6:4, 10:5, передає Укрінформ.
Матч тривав 1 годину 17 хвилин.
Для Солсбері це вже другий титул на турнірах Grand Slam. Минулого року він разом з американцем Радживом Рамом став чемпіоном у парному розряді на Australian Open.
Призовий фонд «Ролан Гаррос»-2021 - 34 млн 367 тис 215 євро.
Фото: rolandgarros.com.