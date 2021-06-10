Козлова програла Конті на шляху до 1/4 фіналу турніру WTA у Ноттінгемі
Укрінформ
Українська тенісистка Катерина Козлова не скористалася шансом вийти до чвертьфіналу турніру Viking Open Nottingham - WTA 250 у Ноттінгемі (Велика Британія) із призовим фондом 235 тис 238 дол.
У третьому колі Катерина (№159 WTA) у трьох сетах поступилася 20-й «ракетці» світу Джоанні Конті з Великої Британії - 2:6, 6:1, 3:6, передає Укрінформ.
Тенісистки провели на корті 2 години 8 хвилин.
В 1/4 фіналу Конта зустрінеться з бельгійкою Елісон Ван Ейтванк (67).
Фото: btu.org.ua.