Козлова програла Конті на шляху до 1/4 фіналу турніру WTA у Ноттінгемі

Козлова програла Конті на шляху до 1/4 фіналу турніру WTA у Ноттінгемі

Укрінформ
Українська тенісистка Катерина Козлова не скористалася шансом вийти до чвертьфіналу турніру Viking Open Nottingham - WTA 250 у Ноттінгемі (Велика Британія) із призовим фондом 235 тис 238 дол.

У третьому колі Катерина (№159 WTA) у трьох сетах поступилася 20-й «ракетці» світу  Джоанні Конті з Великої Британії - 2:6, 6:1, 3:6, передає Укрінформ.

Тенісистки провели на корті 2 години 8 хвилин.

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В 1/4 фіналу Конта зустрінеться з бельгійкою Елісон Ван Ейтванк (67).

Фото: btu.org.ua.

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