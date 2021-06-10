Українець Самофалов - у парному півфіналі юніорського «Ролан Гаррос»

Український тенісист Герман Самофалов продовжує боротьбу у парній сітці Відкритого чемпіонату Франції серед юніорів.

У четвер 17-й річний Самофалов та Мартін Катц з Бельгії у чвертьфіналі обіграли Макса Кашніковского і Олександра Орліковського з Польщі - 6:7 (8:6), 6:4, 10:7, передає Укрінформ.

Матч тривав 1 годину 43 хвилини.

У півфіналі українсько-бельгійський дует зустрінеться з переможцями поєдинку Віктор Лілов (США)/Петер Бенджамін Привара (Словаччина) - Монс Дальберг (Швеція)/Адам Юрайда (Чехія).

Фото: fft.fr.