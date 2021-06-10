Бубка бере участь у роботі 50 генеральної асамблеї ЄОК

10 червня в Афінах розпочалося засідання генеральної асамблеї Європейських олімпійських комітетів (ЄОК).

Участь у 50-у за ліком форумі, разом із представниками олімпійських комітетів 49-ти країн континенту, взяв президент НОК України, олімпійський чемпіон Сергій Бубка, повідомили Укрінформу у пресслужбі комітету.

"Протягом двох днів олімпійська спільнота Європи розгляне ряд важливих тем щодо діяльності ЄОК, заключного періоду підготовку до Олімпійських ігор у Токіо, організації та проведення Європейських ігор (Краків-Малопольська-2023), а також Європейських юнацьких олімпійських фестивалів, заслухає звіт про стратегічну програму ЄОК до 2030 року тощо", - зазначили у пресслужбі.

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Ключовим питанням першого дня засідання стали вибори президента ЄОК та нового складу виконкому організації. За підсумками голосування дев’ятим президентом ЄОК став очільник НОК Греції Спіроса Капралоса.

Фото: eurolympic.org.