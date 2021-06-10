Юніори Самофалов і Бєлінський - в 1/4 фіналу парної сітки Ролан Гаррос

Українські тенісисти Герман Самофалов і В'ячеслав Бєлінський пробилися до чвертьфіналу парних змагань на Відкритому чемпіонаті Франції серед юніорів.

Бельгійсько-українська пара Мартін Кац/Самофалов переграла еквадорсько-російський дует Альваро Хільєн-Меса /Ігор Кудряшов - 6:4, 6:3, передає Укрінформ. Українсько-болгарський дует Бєлінський/Петр Нестеров переміг перших сіяних Марка Лаяла (Естонія) та Джека Піннінгтона Джонса (Велика Британія) - 6:4, 2:6 10:7. Читайте також: Визначилися півфінальні пари в жіночому одиночному розряді Ролан Гаррос Як повідомляв Укрінформ, раніше 17-річний Бєлінський вийшов до 1/4 фіналу юніорського «Ролан Гаррос» і в одиночному розряді. На фото: В'ячеслав Бєлінський/tennisua.org.