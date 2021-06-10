Укрзалізниця насварила Усика за те, що сів на колії

Укрзалізниця закликала боксера Олександра Усика не порушувати правила та не фотографуватись на коліях.

Як передає Укрінформ, про це пресслужба компанії повідомляє у Фейсбуці.

“Укрзалізниці вкотре доводиться переживати через поведінку кумирів багатьох українців. Цього разу відомий боксер Усик, мабуть, забув про правила поведінки на об’єктах залізниці та сів на колію заради оригінальної світлини для соцмереж. Олександре, серед залізничників теж багато Ваших фанів, але правил важливо дотримуватися. Бережіть себе і нерви машиністів”, - ідеться у повідомленні.

У компанії закликали Усика більше не порушувати правила, бути прикладом для своїх шанувальників, а також побажали успішної підготовки до бою з Ентоні Джошуа.

“Нехай кулаки будуть такими ж міцними, як рейки Укрзалізниці”, - ідеться в побажанні.

Як повідомляв Укрінформ, боксерський поєдинок між володарем титулів WBA/WBO/IBF/IBO у суперважкій вазі британцем Джошуа та колишнім абсолютним чемпіоном світу у крузервейті Усиком пройде у Лондоні на футбольному стадіоні. Планується, що бій відбудеться у вересні.