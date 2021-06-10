УЄФА призупинив справу проти трьох клубів Суперліги

«Реал», «Барселона» і «Ювентус» оскаржують дії УЄФА в Суді ЄС.

УЄФА офіційно повідомив про те, що призупинив дисциплінарну справу проти трьох клубів, які досі не вийшли з Суперліги - «Реала», «Ювентуса» і «Барселони», передає Укрінформ.

Призупинення справи пов'язане з тим, що клуби Суперліги подали до Суду Європейського союзу позов на УЄФА та ФІФА, в якому звинуватили дві організації в порушенні закону ЄС про конкуренцію. Справу відкрили в кінці травня.

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Як повідомляв Укрінформ, УЄФА може відсторонити «Реал», «Барселону» і «Ювентус» від єврокубків на кілька сезонів через їх відмову офіційно залишити Суперлігу.

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