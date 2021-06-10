НХЛ: «Айлендерс» обіграв «Бостон» і вийшов до півфіналу Кубка Стенлі

У північноамериканській Національній хокейній лізі (НХЛ) відбувся черговий поєдинок плей-офф Кубка Стенлі.

«Нью-Йорк Айлендерс» переміг «Бостон Брюїнз» в шостому матчі другого раунду плей-офф НХЛ - 6:2 (1:1, 3:0, 2:1) і виграв серію - 4:2, передає Укрінформ.

Наступним суперником «Айлендерс» буде «Тампа-Бей Лайтнінг».

У ніч на 11 червня зійдуться «Вегас Голден Найтс» і «Колорадо Евеланш» (рахунок у серії - 3:2).

Фото: Reuters.