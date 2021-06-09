На Олімпіаді у Токіо знову виступить команда біженців

На цьогорічній Олімпіаді у Токіо збірна біженців буде представлена 29 атлетами.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це із посиланням на рішення Міжнародного олімпійського комітету пише Сіньхуа.

“29 атлетів у 12 спортивних дисциплінах представлятимуть Олімпійську команду біженців під час майбутніх Ігор у Токіо”, - йдеться у матеріалі.

Окрім атлетів, до команди також входять 20 тренерів та посадовців.

“Під час церемонії відкриття збірна біженців зайде на стадіон другою після команди Греції та під олімпійським прапором”, - стверджує Сіньхуа.

Члени збірної вилетять до Японії 14 липня, за 9 днів до початку Олімпіади, запланованої на 23 липня - 8 серпня.

Як повідомлялося, вперше збірна команда біженців брала участь в Олімпіаді 2016-го року в Ріо-де-Жанейро.