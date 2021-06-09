Визначилися півфінальні пари в жіночому одиночному розряді Ролан Гаррос

Стали відомі всі учасниці 1/2 фіналу другого в сезоні турніру серії Grand Slam - Відкритого чемпіонату Франції з тенісу (Ролан Гаррос) з призовим фондом € 34,367 млн, який проходить в Парижі.

Чешка Барбора Крейчикова, яка обіграла в третьому колі посіяну під 5-м номером українку Еліну Світоліну, завдала поразки американці Корі Гауфф - 7:6 (8:6), 6:3, передає Укрінформ. Іга Швентек з Польщі після перемоги над українкою Мартою Костюк не зуміла продовжити захист минулорічного титулу, програвши у чвертьфіналі Марії Саккарі з Греції - 4:6, 4:6. Таким чином, другу півфінальну пару Ролан Гаррос склали Крейчикова і Саккарі. Читайте також: Українець Бєлінський вийшов до чвертьфіналу юніорського «Ролан Гаррос» Днем раніше учасницями 1/2 фіналу Відкритого чемпіонату Франції стали росіянка Анастасія Павлюченкова і словенка Тамара Зіданшек. Фото: Shutterstock