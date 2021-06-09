Збірна України з пляжного футболу двічі обіграла Молдову

Гравці збірної України з пляжного футболу здобули у середу в гостях перемогу над командою Молдові у товариському матчі.

Як повідомляє пресслужба УАФ, на кишінівській арені Parcul La Izvor підопічні Миколи Костенка здолали суперників з рахунком 3:1, передає Укрінформ.

М'ячі забили: Леонід Подлєснов (32-а хвилина) - у господарів; Андрій Неруш (6), Андрій Пашко (20), Юрій Щериця (27) - у складі українців.

У першому поєдинку українська збірна обіграла молдован з результатом 6:2.

Як повідомляв Укрінформ, наступним турніром, в якому візьме участь збірна України з пляжного футболу, буде відбірний етап Євроліги-2021. Він проходитиме в португальському місті Назаре з 16-го по 20 червня.

Фото: uaf.ua.