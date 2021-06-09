НХЛ: «Тампа-Бей» виграла серію у «Кароліни» і вийшла до півфіналу Кубка Стенлі

У північноамериканській Національній хокейній лізі (НХЛ) відбулися чергові поєдинки плей-офф Кубка Стенлі.

«Тампа-Бей Лайтнінг» на виїзді перемогла «Кароліну Харрікейнз» - 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) і, вигравши серію - 4:1, вийшла до півфіналу розіграшу, передає Укрінформ.

В іншому матчі ігрового дня «Колорадо Евеланш» в овертаймі поступився «Вегас Голден Найтс» - 2:3 (1:0, 1:0, 0:2, 0:1). Рахунок в серії - 2:3.

У ніч на 10 червня зійдуться «Нью-Йорк Айлендерс» і «Бостон Брюїнз» (рахунок у серії - 3:2).

Фото Twitter.