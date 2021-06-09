«Філадельфія» зрівняла рахунок у серії з «Атлантою» в плей-офф НБА

У північноамериканській Національній баскетбольній асоціації (НБА) відбулися чергові поєдинки плей-офф розіграшу.

«Філадельфія Сіксерс» завдала поразки «Атланті Хокс» - 118:102 (33:20, 24:35, 34:29, 27:18), зрівнявши рахунок у серії до чотирьох перемог - 1:1, передає Укрінформ.

В іншому матчі ігрового дня «Юта Джаз» здобула вольову перемогу над «Лос-Анджелес Кліпперс» - 112:109 (18:25, 29:35, 32:19, 33:30). Рахунок в серії - 1:0.

У ніч на 10 червня зустрінуться «Фінікс Санс» і «Денвер Наггетс» (рахунок у серії - 1:0).

Фото: nba.com.