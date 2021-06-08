Розпочався розіграш олімпійських ліцензій для стрибунів у воду

В Києві набирає обертів чемпіонат України зі стрибків у воду.

Сьогодні у Києві в спорткомплексі «Ліко» пройшли змагання чемпіонату України зі стрибків у воду, повідомляє Укрінформ. На турнірі беруть участь представники 9-и областей, понад 85 учасників.

На цьому чемпіонаті України розіграють всі 7 ліцензій, які на міжнародних змаганнях вигравали наші спортсмени.

Попередні змаганнях в індивідуальних дисциплінах стартували сьогодні. У стрибках з вишки за право представляти Україну на Олімпіаді змагатиметься наймолодший чемпіон Європи Олексій Середа.

10-го червня пройде фінал в індивідуальних дисциплінах. 12-го червня в заключний день чемпіонату остаточно буде сформована збірна України для участі в Олімпіаді.

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Нагадаємо, літні Олімпійські ігри стартують 23-го липня в Токіо.

Фото: прес-служба федерації