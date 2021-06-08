Бій Усик – Джошуа планують на вересень у Лондоні

Промоутер Джошуа стверджує, що контракт на бій підпишуть цього тижня.

Британський промоутер Едді Гірн заявив dazn.com, що контракт на бій між українцем Олександром Усиком і чемпіоном WBA, WBO і IBF в суперважкій вазі Ентоні Джошуа невдовзі підпишуть і він відбудеться у вересні в Лондоні, передає Укрінформ.

«Я можу сказати вам, це бій виглядає більш правдоподібно, ніж переговори Джошуа і Ф'юрі. Я дуже добре знаю Олександра Красюка і дуже добре знаю Усика.

На цьому тижні контракт на бій Усик - Джошуа підпишуть. Орієнтуємося на вересень в Лондоні.

Це небезпечний і великий бій. Це не той поєдинок, якого ми чекали, але це бій в суперважкій вазі на високому рівні. Це зустріч об'єднаного чемпіона в суперважкій вазі і абсолютного чемпіона у важкій вазі», - сказав Гірн.

Раніше повідомлялося, що поєдинок за чемпіонський пояс WBO Усик - Джошуа пройде 21 або 28 серпня.